Erster Verhandlungstag in Berlin

Ein 32-Jähriger soll mehr als 100 Droh-Mails an Behörden geschickt haben, in denen er unter anderem Sprengstoffanschläge und Exekutionen ankündigte. Am Dienstag sollte in Berlin der Prozess gegen ihn beginnen - dann ging bei Gericht eine Bombendrohung ein.

Wegen einer Bombendrohung gegen das Berliner Landgericht ist der Prozess gegen einen 32-Jährigen wenige Minuten nach Eröffnung am Dienstag unterbrochen worden. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, in bundesweit verschickten Droh-Mails Sprengstoffanschläge und andere Tötungsdelikte angekündigt zu haben.

In dem per Fax eingegangenen Schreiben hieß es nach Angaben einer Gerichtssprecherin, es seien zahlreiche Sprengsätze vor dem Saal 220 deponiert worden. Das Schreiben werde jetzt überprüft. Der Prozess war schon vorher in einen anderen Saal verlegt worden.