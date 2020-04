Das Berliner Landgericht hat den nächsten Termin im Räumungsprozess gegen das linksautonome Wohnprojekt "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain auf den 3. Juni verschoben. Ursprünglich sollte der Prozesstermin, in dem das Gericht seine Entscheidung verkünden will, am 30. April stattfinden, teilte Gerichtssprecherin Lisa Jani am Dienstag mit. Wie schon die Hauptverhandlung am 30. Januar soll auch der neue Termin aus Sicherheitsgründen im Gebäude des Kriminalgerichts Moabit stattfinden.

Ein Prozesstermin um die Räumungsklage gegen die Bewohner des Hauses Liebigstraße 34 war Ende Januar kurz nach Verhandlungsbeginn vertagt worden. Der Anwalt des Bewohner-Vereins hatte einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt, weil dieser in Schriftsätzen nur die maskuline Form für alle Personen verwendet habe. Kernanliegen des Vereins sei aber gerade die Geschlechterneutralität, sagte Anwalt Moritz Heusinger.