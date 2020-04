2018 war das hoch ansteckende Virus in Berlin noch bei 30 Patienten nachgewiesen worden, im Jahr davor bei 69. In Brandenburg gab es 2018 noch zwölf Masernfälle. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es in Berlin vier neue Fälle, in Brandenburg noch keinen.

In Berlin und Brandenburg gibt es immer weniger Masernerkrankungen. Im vergangenen Jahr traten nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) nur 22 Fälle in Berlin und zwei Fälle in Brandenburg auf.

Um die Krankheit auszurotten, müssten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. In Berlin ist diese Quote allerdings noch nicht erreicht. Von den Kindern, die 2017 eingeschult wurden, waren beispielsweise nur 92,6 Prozent gegen Masern geimpft, wie aus Zahlen der Senatsverwaltung für Gesundheit hervorgeht. Mit der Impfpflicht für Masern, die seit März besteht, soll diese Quote nach Angaben der Senatsverwaltung erhöht werden. Doch auch in anderen Altersgruppen scheint es Impflücken zu geben: 2019 war in Berlin jeder zweite Masern-Patient älter als 20 Jahre.

Besser steht Brandenburg da. Hier ist die Impfquote in einigen Altersgruppen bereits erreicht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren 2018 beispielsweise 95,1 Prozent aller Schulanfänger und 97,3 Prozent aller Zehntklässler gegen Masern geimpft. Dennoch seien Krankheitsausbrüche möglich, weil auch in Brandenburg in einigen Bevölkerungsgruppen noch Impflücken vorhanden seien, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Die Impfpflicht, die seit März besteht, soll den Schutz der Bevölkerung demnach weiter verbessern.

"Die Anzahl der übermittelten Masern-Erkrankungen schwankt von Jahr zu Jahr zum Teil erheblich", teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. So war in den Jahren 2011, 2013 und 2016 jeweils mehr als ein Einwohner von 100.000 erkrankt. Den mit Abstand größten Masernausbruch der vergangenen Jahre gab es in Deutschland 2015. In Brandenburg waren damals mehr als 100 Menschen erkrankt, also mehr als vier von 100.000 Einwohnern. In Berlin steckten sich mehr als 1.200 Menschen an.