Eine Mordkommission hat Ermittlungen im Fall einer tot aufgefundenen 75-jährigen Frau aufgenommen. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Demnach entdeckten Pflegekräfte eines Seniorenheims in Gropiusstadt in Neukölln die Seniorin gegen 5.45 Uhr leblos in ihrem Zimmer. Aufgrund der Situation, wie die 75-Jährige aufgefunden wurde, könne eine Tötung nicht ausgeschlossen werden, hieß es.