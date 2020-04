U-Bahn-Stoß am Kottbusser Tor: Mordprozess beginnt

Rund sechs Monate nach dem tödlichen Stoß am U-Bahnhof Kottbusser Tor beginnt am Freitag am Berliner Landgericht der Mordprozess gegen einen mutmaßlichen 27-jährigen Täter. Die Anklage lautet auf Mord. Der Angeklagte soll Ende Oktober einen 30-Jährigen vor einen einfahrenden Zug der U-Bahn-Linie 8 gestoßen haben. Der Attackierte sei überrollt und tödlich verletzt worden.