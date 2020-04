Polizeibekannter Mann in Potsdam

Ein stadtbekannter Neonazi soll offenbar als Wachmann in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam eingesetzt worden sein. Zuerst hatte die Tageszeitung "Potsdamer Neueste Nachrichten" am Samstag unter Berufung auf einen Stadtsprecher davon berichtet. Demnach habe der Träger des Flüchtlingsheims, der Internationale Bund (IB), bereits reagiert, hieß es.