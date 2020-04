Bild: dpa

Polizeiangaben - Zahl der illegalen Autorennen in Berlin fast verdreifacht

22.04.20 | 13:57 Uhr

Fast dreimal so viele illegale Autorennen sind in den vergangenen Wochen in Berlin angezeigt worden wie vor einem Jahr. Die Polizei will vorerst keine Verbindung zur Corona-Krise herstellen - berichtet aber von dem neuen Trend "Alleinrennen". Von Matthias Pohl

Die Berliner Polizei hat in den vergangenen Wochen fast dreimal soviele illegale Autorennen zur Anzeige gebracht wie im Vorjahreszeitraum. Auf Anfrage von rbb|24 teilte das Polizeipräsidium am Mittwoch mit, in den Kalenderwochen 11 bis 15 - also vom 9. März bis zum 12. April 2020 - seien 92 verbotene Kraftfahrzeugrennen registriert worden. Im Jahr 2019 waren es im selben Zeitraum 36 Rennen gewesen.

Neuer Trend zum "Alleinrennen"

Auffällig ist der starke Anstieg mit Blick auf die Tatsache, dass fast alle anderen Delikte im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr - einschließlich der Verkehrsunfallzahlen - in den vergangenen Wochen rückläufig waren. Einen direkten Zusammenhang mit der Corona-Krise will die Polizei aber nicht herstellen. Dazu seien die Zahlen nicht valide genug, so Polizeisprecher Michael Kokert zu rbb|24.

Kein Abschreckungseffekt durch neues Raser-Gesetz

Polizeisprecher Kokert betonte, seine Kolleginnen und Kollegen auf den Straßen würden bei entsprechenden Feststellungen und Beobachtungen rigoros einschreiten. Verbotene Rennen brächten sie konsequent zur Anzeige und zögen Tatfahrzeuge und Führerscheine ein. Insgesamt müsse aber festgehalten werden, dass aus dem neuen Gesetz gegen Raser "noch kein spürbarer Abschreckungseffekt resultiert". Im Oktober 2017 wurden illegale Autorennen von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochgestuft. Seitdem sind bis zu zwei Jahre Haft für Teilnehmer an solchen Rennen möglich. Der neue Paragraf 315d im Strafgesetzbuch sieht außerdem bis zu zehn Jahre Gefängnis vor, wenn durch ein verbotenes Rennen der Tod eines anderen Menschen verursacht wird.