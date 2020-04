Mann stellt Koffer in Tram und rennt weg

Sperrung in Berlin-Friedrichshain

Die Berliner Polizei hat am Donnerstag wegen eines verdächtigen Koffers Teile der Landsberger Allee und der Richard-Sorge-Straße in Friedrichshain gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter meldete, wurden die Fahrspuren in beide Richtungen gegen 13:30 Uhr gesperrt, auch die Trams der Linien M5, M6 und M8 wurden unterbrochen.

Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass ein Mann einen Koffer in einer Tram abstellte und aus dem Abteil stürmte, wie ein Sprecher auf Anfrage von rbb|24 sagte. Kriminaltechniker untersuchten den Koffer, stellten aber keine Gefahr fest. Nach Angaben der Polizei war der Einsatz gegen 16 Uhr beendet, die Sperrungen wurden wieder aufgehoben. Während des Einsatzes stauten sich der Verkehr auf den umliegenden Straßen.