Was zunächst wie ein besonders dramatischer Unfall klang, entpuppte sich als skurriler Zwischenfall: Am Mittwochnachmittag riefen Spaziergänger in Potsdam die Polizei, weil sie glaubten, eine Person sei über dem Park aus einem Leichtflugzeug gestürzt. Die Person habe sich in einem Baum verfangen, hieß es zunächst.

Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mit Leiterwagen und Rettungssanitätern eintrafen, bewegte sich die vermeintliche Person in den Ästen noch, war aber nicht ansprechbar.