In Potsdam soll der Bau der seit Jahren geplanten Synagoge bald beginnen. Die Grundsteinlegung soll noch in diesem Jahr stattfinden, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag in Potsdam. Der Bau selbst soll dann im Frühjahr 2021 anlaufen und bis 2023 fertiggestellt werden. Die Landesregierung will dafür acht Millionen Euro bereitstellen.

Die Synagogengemeinde und die Jüdische Gemeinde haben demnach ihren Streit über die Außengestaltung und Nutzung der Räume beigelegt.