Radfahrer bei Kollision in Reinickendorf schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Berlin-Reinickendorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Der 34-Jährige war am Dienstagnachmittag mit seinem Rad auf dem Kurt- Schumacher-Damm in Richtung Rue Charles Calmette unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der Radfahrer den Kreuzungsbereich zur Autobahn 111 überqueren wollte, sei es zu dem Unfall mit einer 21-jährigen Autofahrerin gekommen, die von der Autobahn kam.

Der Radfahrer kam mit einem Hüftbruch ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wer grünes und wer rotes Ampellicht hatte.