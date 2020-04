Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag bei einem Unfall in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnstag mitteiltee, war nach bisherigen Erkenntnissen eine 69-Jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr in der Friedenstraße unterwegs und bog rechts in den Platz der Vereinten Nationen in Richtung Landsberger Allee ab. Dabei stieß sie mit dem von links kommenden, 19 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der junge Mann fuhr demnach auf dem Fahrradstreifen der Vorfahrtsstraße in Richtung Landsberger Allee.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch die Polizei sei die Straße noch bis 20:30 Uhr gesperrt gewesen, hieß es.