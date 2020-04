Isabell Berlin Samstag, 18.04.2020 | 18:57 Uhr

Werktags von 8 bis 14 Uhr. - Naja, die, die in z. B. systemrelevanten Berufen arbeiten, haben ja momentan eh keine Zeit, ihre Keller aufzuräumen. Also braucht man an die ja auch nicht zu denken. :-/