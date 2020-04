Flugzeuge am Himmel sieht man derzeit kaum - trotzdem ist am (Nacht-)Himmel gerade richtig viel los: Der nächste Nachbar der Erde, die Venus, leuchtet zurzeit auch über Berlin und Brandenburg als Abendstern besonders hell - gleichzeitig kann eine ganze Schnur aufgereihter Lichtpunkte zu sehen sein. "Es sind eng hintereinander fliegende Satelliten", hieß es von der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Die Satelliten gehören zum "Starlink"-Projekt des US-Unternehmens SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk. In regelmäßigen Abständen werden hierfür zurzeit 60 Satelliten im Weltall ausgesetzt.

Die Satelliten sind nach dem Start relativ eng beieinander und fliegen sehr niedrig. Aber auch aufgrund des klaren Himmels seien sie momentan besonders gut sichtbar, hieß es von der Esa. Am besten geeignet für die Beobachtung seien die ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Dann reflektiere die Oberfläche der Satelliten das restliche Sonnenlicht.

Das stört jedoch Astronomen und andere Forscher. Sie befürchten, dass durch die tausenden Satelliten die Sicht auf andere Sterne beeinträchtigt wird. Daher hat "Starlink" mittlerweile zugesagt, weniger stark reflektierende Außenhüllen auf seinen Satelliten anzubringen. In ein paar Wochen könnten sie dann also nicht mehr so prägnant am Abendhimmel zu sehen sein.

Bereits mehrfach wurden Satelliten für das Projekt "Starlink" ins All geschossen und waren über Deutschland als Lichterkette am Nachthimmel zu sehen. Die Perlenketten-Struktur löst sich mit der Zeit auf.