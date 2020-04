Erst vor ein paar Wochen wurden zwei Straßenabschnitte in Berlin nach Polizisten benannt, die bei der Verfolgung von Kriminellen starben. Jetzt ist die Bestürzung groß: Unbekannte haben sich wieder an ihren Gräbern vergriffen.

Die letzte Ruhestätte von zwei Berliner Polizisten, die im Dienst getötet wurden, ist erneut geschändet worden. Die Grabsteine von Uwe Lieschied und Roland Krüger auf dem Friedhof am Buckower Damm in Berlin-Britz wurden laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag beschmiert, ein Grabstein wurde umgestoßen. Auch Pflanzen seien herausgerissen worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich beschämt und sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.