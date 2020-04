Erst vor Kurzem hatte das ARD-Magazin "Kontraste" vom rbb auf Sicherheitslücken innerhalb des Landeskriminalamtes und bei der Brandenburger Polizei aufmerksam - nach seinen Recherchen gibt es einen weiteren Mangel im Landeskriminalamt, der bis heute nicht beseitigt wurde. Ein Insider sagte dem Fernsehmagazin, die Abteilung "Entschärfer" des Kriminaltechnischen Instituts leide an akutem Personalmangel. Schon im März 2018 habe die Abteilung deshalb eine Gefährdungsanzeige an die Behördenleitung geschrieben, aber bislang keine Antwort erhalten.

"Kontraste" liegt diese Anzeige vor. Darin machen die Beamten deutlich, dass sie seit Jahren an akutem Personalmangel leiden - und zwar auch, weil im Laufe der Jahre zusätzliche Aufgaben wie die Sicherung von Pyrotechnik hinzugekommen seien. Eigentlich ist der Bereich für die Entschärfung von Sprengstoffen und sprengstoffähnlichen Gegenständen bis hin zu selbstgebauten Bomben zuständig, die aus aus dem normalen kriminellen Milieu, aus der Bandenkriminalität oder aus dem Terrorismusbereich kommen.



"Wir sind nur sechs einsatzfähige Entschärfer, bräuchten aber wesentlich mehr, auch in Hinblick auf die Eröffnung des BER", berichtet der Insider gegenüber "Kontraste". Der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, erklärte, dass im Juni ein neuer Kollege eingestellt werden soll. Das reiche aber nicht aus, erwidert der Insider: "Drei Kollegen sind in Ausbildung, andere gehen altersbedingt. Wenn wir zum Beispiel aus dem Terrorismusbereich eine Lage bekommen mit mehreren Tätern, also das Horroranschlagsszenario schlechthin, dann geraten wir sehr, sehr schnell an unsere Grenzen."