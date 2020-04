Bei einem nächtlichen Brand im Berliner Ortsteil Dahlem im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist ein Elektroauto der Marke Tesla zerstört worden. Der Wagen fing am frühen Dienstagmorgen gegen 1.55 Uhr im Hüttenweg, Ecke Marshallstraße Feuer, sagte ein Feuerwehrsprecher.



Die Brandbekämpfer konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzte gab es demnach keine. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.



Immer wieder werden in Berlin nachts Fahrzeuge bei Bränden zerstört oder beschädigt. Zuletzt ging ein Auto im Stadtteil Blankenburg in Flammen auf.