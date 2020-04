Die Polizei hat am Mittwochabend etwa 30 Menschen bei einer Aktion gegen den Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp in Berlin-Wedding überrascht. Diese hätten den Torfstraßensteg über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal besprüht und an der Brücke Plakate aufgehängt, teilte die Polizei mit. Rund fünf mutmaßliche Täter im Alter zwischen 27 und 17 Jahren seien vorläufig festgenommen und überprüft worden.



Die Farbschmierereien hatten dem Polizeisprecher zufolge einen politischen Hintergrund. Ein Plakat trug die Aufschrift "ThyssenKrupp Kriegstreiber". Der Konzern hat nahe dem Tat- und Einsatzort eine Niederlassung. Laut dem Sprecher bearbeitet der Polizeiliche Staatsschutz den Vorgang.