Bei einem Brand im Berliner Ortsteil Johannisthal ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, konnte das Feuer im ersten Obergeschoss des Wohnhauses am Groß-Berliner Damm zwar schnell gelöscht werden, eine Person konnte aber nur noch leblos geborgen werden. Eine weitere Person wurde bei den Feuer demnach leicht verletzt, zwei Personen wurden laut Feuerwehr vor Ort betreut.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag mitteilte, waren am Mittag Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im ersten Stock des fünfgeschossigen Wohnhauses in Brand geraten. Nach einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Weitere Details zu dem Toten lagen zunächst nicht vor. Auch die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar.