Seit Wochen hat es nicht geregnet, dabei haben Brandenburgs Wälder in den vergangenen beiden Dürresommern ohnehin stark gelitten. Nun sind die Böden bereits im Frühjahr staubtrocken, wie der Besuch in einem Kieferwald zeigt. Von Thomas Rautenberg

Die Trockenheit in dem Kiefernwald bei Wünsdorf im Landkreis Teltow-Fläming ist vor allem zu hören: Mit jedem Schritt knacken tote Äste unter den Füßen, die verdorrten Kiefernadeln rascheln. "Ich gehe derzeit mit Wehmut und mit einem weinenden Auge durch den Brandenburger Wald", sagt Förster Philipp Haase. "Wir haben eine Situation, die es so noch nicht gegebene hat."

Die Trockenheit der letzten Jahre setzt dem Wald augenscheinlich zu. Die lichten Baumkronen halten kaum die Sonne ab, deren Strahlen die Erde aufheizen. Aus dem Waldboden ist längst die letzte Feuchtigkeit entwichen. Da wächst nichts mehr - selbst die anspruchslose märkische Kiefer ist mit ihrer Kraft am Ende, sagt der Förster: "Wenn man sich diese Kiefer anschaut, sieht man, dass das Nadelvolumen in der Krone deutlich abgenommen hat. Der Wuchsmotor der Kiefer, ihre Krone, ist also deutlich geschwächt. Das ist ein erstes Anzeichen für uns, dass die Kiefer in einem schlechten Zustand ist."

Drei Kilometer weiter im Verwaltungszentrum Wünsdorf ist die Brandenburger Waldbrandzentrale. Dort hat die Beobachtungstechnik gerade Alarm geschlagen und Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel und seine Kollegen blicken gebannt auf einen großen Bildschirm an der Wand auf den das Kamerabild übertragen wird.

"Das ist das östliche Ufer des Scharmützelsees, da gibt es wirklich eine große Rauchentwicklung", sagt Engel. Es brennt also wieder einmal. Laut Statistik ist es der 51. Waldbrand in diesem Jahr in Brandenburg. Neun Hektar Wald wurden dabei geschädigt oder zerstört. In den beiden Vorjahren hat es jeweils 400 Mal gebrannt, dagegen nimmt sich die Zahl noch klein aus. Aber die eigentliche Waldbrandsaison habe noch gar nicht begonnen, sagt Raimund Engel: "Um es ganz klar zu sagen: Unsere Wälder sind in Gefahr."