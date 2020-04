Erneut hat es in der Nacht zum Ostersonntag in einem Wald nahe Wandlitz (Barnim) gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag mitteilte, musste sie einen Stapel gefällter Baumstämme löschen. Der Brandort soll sich etwa anderthalb Kilometer von der nächsten Behausung befunden haben.