Die Osterfeiertage werden überwiegend warm und sonnig. Doch mit dem guten Wetter steigt auch die Brandgefahr in den Brandenburger Wäldern. In vielen Landkreisen gilt bereits die zweithöchste Gefahrenstufe. Osterfeuer wären auch ohne Corona tabu.

Das Osterwochenende verspricht viel Sonne und Temperaturen von 20 Grad, in vielen Brandenburger Landkreisen sei deshalb am Karfreitag bereits Waldbrandgefahrenstufe 4 ausgelöst worden, teilte das Agrarministerium mit.



Gefährdet seien vor allem die Mitte und der Süden des Landes. Deswegen gilt in neun der 14 Brandenburger Landkreise derzeit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Trotz der kalten Nächte kam es in Brandenburg in den vergangenen Tagen schon zu 26 Waldbränden.