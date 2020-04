Keine Prämien für die ersten Schwimmer im Wasser, kein Bademeister und keine Currywurst: Am Wannsee herrscht zu Ostern Corona-Alarm. Und das bedeutet: Ins Wasser gehen is nich. Vielleicht aber holen Berlins Bäderbetriebe das Anbaden später im Jahr noch nach.

Die Berliner Bäderbetriebe verzichten in diesem Jahr auf das seit langem praktizierte österliche Anbaden. Der auf diese Art alljährlich gefeierte Startschuss in die Freibadsaison fällt wegen der "geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus" aus. Ein Sprecher der Berliner Bäderbetriebe erklärte allerdings am Dienstag, dies gelte "vorerst". Wann dieses Anbaden eventuell nachgeholt werden kann und wann die Freibäder in diesem Jahr Besucher empfangen dürfen, stehe noch nicht fest.