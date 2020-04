"Die Vormittage können oft trocken und freundlich sein in den kommenden Tagen, dann aber ziehen zum Nachmittag und Abend hin Quellwolken auf und es sind gebietsweise Schauer und Gewitter möglich", fasst Meteogroup-Meteorologin Claudia Salbert das Wetter zusammen, das die Region erwartet. Die beständige Hochdrucklage der vergangenen Woche sei nun vorbei, sagt sie. Jetzt seien wir wieder mehr - was für die Jahreszeit normal sei - heranziehenden Tiefdruckgebieten aus dem Atlantik ausgesetzt. "Es werden sich mit Temperaturen um die 16 Grad auch wieder Temperaturwerte, die normal sind für die Jahreszeit einstellen", so Salbert. Für Donnerstag und Freitag liege die Höchsttemperatur aber noch bei 18 Grad.

Die Regenfälle sind dringend nötig. In Mattendorf (Landkreis Spree-Neiße) beispielsweise hat es bis einschließlich 29. April nur 1,5 Liter Niederschlag gegeben, in Guben in der Lausitz waren es 2,5 Liter. Das Normal-Soll für den Monat liegt bei 40 bis 45 Liter. Salbert verweist darauf, dass für einzelne Orte in Brandenburg, in denen es am Mittwoch kräftig geregnet hat, die Bilanz auf den ersten Blick auf dem Papier nicht ganz so schlecht aussähe. In Potsdam kam man einschließlich Mittwoch auf immerhin 21,6 Liter - die seien jedoch tatsächlich an diesem einen Tag gefallen. "Das könnte den Eindruck erwecken, es sei gar nicht so trocken gewesen wie es das tatsächlich war", so Salbert.

Und schlimmer geht immer: So dürfte dieser April wohl noch nicht als trockenster der Region in die Geschichte eingehen. Im langjährigen Mittel sei das der im Jahr 2007 gewesen, sagte Salbert. Da seien nur 1,4 Liter gefallen. Durch die Niederschläge von dieser Woche sei man in diesem Jahr schon bei mehr.