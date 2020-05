13 Autos in Berlin in Flammen aufgegangen

In Berlin-Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) sind in der Nacht zu Samstag zwölf Fahrzeuge in Brande geraten. Das Feuer brach um kurz nach Mittternacht in einem Wohngebiet an der Zingster Straße aus, wie die Polizei rbb|24 bestätigte. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf hatten die Flammen bereits auf zahlreiche Fahrzeuge übergegriffen.

Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Anhaltspunkte für einen politischen Hintergrund gebe es derzeit nicht, sagte ein Sprecher.