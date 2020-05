Ein 16-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag die Besatzung eines Rettungswagens mit einem Hammer attackiert. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Das Rettungsteam war zuvor von einem 31-Jährigen in die Parkanlage im Jenneweg in Berlin-Spandau gerufen worden.

Er gab an, von mehreren Jugendlichen attackiert worden zu sein. Die Jugendlichen sollen ihn mit einem Schlag zu Boden gebracht und anschließend auf ihn eingetreten haben. Die Polizei fand den Anrufer wenig später blutüberströmt in den Spektewiesen. Die mutmaßlichen Angreifer hatten sich inzwischen entfernt.

Der Mann wies schwere Verletzungen am Kopf auf. Unter anderem hatte er eine Schnittverletzung im Gesicht. Die Besatzung eines Rettungswagens des DRK übernahm die Versorgung des Schwerverletzten. Die Polizisten entfernten sich zunächst, um Angehörige des Mannes darüber in Kenntnis zu setzen, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden müsse.