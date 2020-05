Angriff am Kreuz Oranienburg

Ein Vater und seine kleine Tochter sind bei einem Angriff auf ihr Auto auf der A10 in Brandenburg nur mit Glück unverletzt davongekommen. Der 43-Jährige fuhr am Samstag die Autobahn in Richtung Prenzlau entlang. Zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder wurde plötzlich ein Gegenstand auf sein Auto geschleudert.

Die vordere rechte Seitenscheibe wurde dadurch zerstört, die Glassplitter verteilten sich auf dem Beifahrersitz. und eine Seitenscheibe zerstörte. Was für ein Gegenstand das genau war konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Der Täter ist oder die Täter sind nach jetzigem Stand noch unbekannt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.