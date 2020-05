Bild: Alexander Kraus

Clearingstelle stellt Zwischenbericht vor - Auch Artistikschüler beklagen Drill und Bodyshaming

14.05.20 | 06:14 Uhr

Die Vorwürfe der Kindeswohlgefährdung betreffen nicht nur die Ballettschule. Auch Artistik-Schülerinnen berichten von Drill, Bodyshaming und Sicherheitsmängeln. Doch sie kamen bisher kaum zu Wort. Von Tina Friedrich und Torsten Mandalka, rbb24 Recherche

Leonie Körner hadert mit sich. Seit fast vier Monaten liest und hört sie immer wieder von den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Doch über sie und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler spricht kaum jemand. Dabei trainierte Leonie Körner neun Jahre lang nur wenige Meter von den Ballettschülern entfernt. Als angehende Artistin gehörte sie ebenso zur Schule, die offiziell Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik heißt.



Lange hat Leonie Körner gezögert, weil sie nicht in den Verdacht kommen wollte, die Schule schlecht zu reden. Doch über das, was geschehen ist, muss gesprochen werden, findet sie. Denn es geht dabei um das Leben, die Zukunft von Kindern und Jugendlichen.

Die 22-Jährige hat im Sommer 2018 ihre Ausbildung zur staatlich geprüften Artistin abgeschlossen. Sie ging gerne zur Schule, war unter den Besten ihres Jahrgangs, und ist froh, an der Schule für Artistik ihre Ausbildung absolviert zu haben. Doch wenn es nach ihr geht, dann sollte es dort einfach nicht mehr so weitergehen wie bisher.

Mangelnde Sicherheitsunterweisungen

Beim Training für die Luftakrobatik beispielsweise. Wesentliche Sicherheits-Lektionen sollen vernachlässigt worden sein, zum Beispiel wie ein Flaschenzug für ein Trapez richtig aufgehängt und verknotet wird, sagt Leonie. "Das ist eigentlich sehr fahrlässig. Wir hängen buchstäblich unsere Leben an die Requisiten." Manchmal in bis zu zwölf Metern Höhe. Wenn dort ein Knoten nicht richtig sitzt, oder die Gewichtsbemessung für die Sicherung nicht korrekt ist, wird es lebensgefährlich. "Wenn mit einem Knoten gesichert wurde, der nicht fest genug gezogen oder einfach falsch gewickelt ist, dann kann es passieren, dass er aufgeht. Dann falle ich auf den Boden."

Solche Sicherheitskenntnisse zu vermitteln soll aber im Stundenplan der Artistikausbildung nicht vorgesehen gewesen sein. Workshops zum Thema sollen seitens der Schule abgelehnt worden sein, mit Verweis auf die hohen Kosten, erinnert sie sich. Leonie hat sich ihr Wissen über Knotentechnik und Sicherung häufig selbst angeeignet, sagt sie, beim Klettern und durch Nachfragen bei Profis.

Training über die Schmerzgrenze hinaus

Auch Alice* hat gemischte Gefühle bei der Erinnerung an ihre Schulzeit. Sie hat die Schule für Artistik vorzeitig verlassen. Ausschlaggebend waren für sie dabei wiederholte verletzende Kommentare zu ihrem Äußeren, Bodyshaming. "Man fragt sich, was an einem falsch ist, das nimmt sehr viel Raum ein. Natürlich denkt man auch darüber nach abzunehmen, weil sie ja gesagt haben, dass man zu dick aussieht. Diese ständigen Gedanken darüber machen einen fertig, rauben extrem viel Kraft." Sie selbst habe keine Essstörung entwickelt, aber in ihrem Umfeld sei das vorgekommen.

Alice litt nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Bei ihrer Eingangsuntersuchung wurde eine Beeinträchtigung festgestellt. Nichts Schlimmes – die Ärzte rieten ihr aber, im Training auf keinen Fall über die Schmerzgrenze zu gehen. Was die Schülerin als ärztliche Anweisung verstand, soll aber im Training nicht immer respektiert worden sein. "Wenn ich gesagt habe, dass es jetzt weh tut, hieß es, ich müsse aber weitermachen, sonst hätte ich beruflich später Nachteile.“ Aus Angst vor Konsequenzen hat sie getan, was die Trainer verlangten.

Angst vor Konsequenzen

Die Vorwürfe der Artisten flossen bereits in das Dossier über die Zustände an der Schule ein, das Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Anfang Januar erreichte. Als die Missstände öffentlich wurden und die Senatsverwaltung eine Aufklärungskommission einrichtete, meldete sich auch die Schülerschaft zu Wort. Ihr Statement Ende Januar umfasste einen Teil "Artistik" und einen Teil "Ballett". Die Beschreibungen darin sind beinahe identisch. Auch bei den Artisten soll es Beschimpfungen, Beleidigungen, viel zu lange Arbeitstage, körperliche Überlastung sowie psychischen Druck gegeben haben. Und auch bei den Artisten herrschte ein Klima der Angst, das von Beginn an alle Betroffenen schilderten.

Sandra Fuchs*, fürchtet bis heute negative Folgen für ihr Kind, wenn sie sich offen über die Erlebnisse an der Schule äußert, auch wenn ihr Kind nicht mehr in die Artistenschule geht. Deshalb war sie froh, als die Clearingstelle ihre Arbeit aufnahm. Im Gespräch durfte sie anonym bleiben, das war ihr wichtig: "Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt. Es war eine sehr ruhige Atmosphäre, sehr verständnisvoll." Trotzdem sei auch mal kritisch nachgefragt worden. "Warum haben Sie denn Ihr Kind dort gelassen? Zum Beispiel. Das fand ich gut."

Die Antwort gibt sie im Gespräch selbst: "Es ist ja auch eine totale Aufwertung, wenn man dieser Elite angehört. Dann entsteht natürlich auch beim Kind das Gefühl: Ich habe versagt, wenn ich jetzt das hier nicht weitermachen will oder kann.“ In diesem Zwiespalt habe sie sich deshalb dafür entschieden, ihr Kind so gut es geht durch die Schulzeit zu begleiten.

Clearingstelle sieht Polarisierung

Im Februar hatte Schulsenatorin Scheeres die Clearingstelle geschaffen, an die sich Schüler, Schülerinnen, Mitarbeiter, Eltern und Ehemalige wenden konnten, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Für den nun vorliegenden ersten Zwischenbericht haben nach Angaben der Jugendpsychologin Elke Nowotny und des Pädagogen Arthur Kröhnert über 200 Personen mit ihnen Kontakt aufgenommen. Die Frage, der die beiden von Anfang an nachgegangen sind lautete: Ist an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Kindeswohl gefährdet worden?

Bereits im Zwischenbericht der Aufklärungskommission, die unabhängig von der Clearingstelle die Strukturen der Schule untersucht, wurde ihre erste Einschätzung zitiert: "Das, was der Clearingstelle berichtet wird, weist auf eine Spaltung bzw. Polarisierung hin. Die Schule wird einerseits als Ort besonders intensiver, methodisch wirksamer spezieller Bildung und Erziehung mit guten äußeren Bedingungen und andererseits als Ort physischer und psychischer Gewalt und Vernachlässigung in der Krise beschrieben. Die Polarisierung ergibt sich ebenso zwischen glanzvollen Bühnenauftritten bzw. Öffentlichkeitsarbeit und rigiden, traditionellen, strafenden, wenig oder keine Mitsprache zulassenden Trainings- und Umgangsformen bis hin zu physischer und psychischer Gewalt. Aufgrund vorliegender Berichte konstatiert die Clearingstelle Kontexte und Bedingungen, die Kindeswohlgefährdung begünstigen.“

Betroffene über notwendige Änderungen einig

Diese in dem Bericht beschriebene Polarisierung verläuft nicht einfach zwischen Schülern oder Lehrern, die jeweils nur gute oder nur schlechte Erfahrungen an der Schule gemacht haben. So wie Leonie Körner können fast alle von guten und schlechten Erfahrungen berichten. Aber alle Betroffenen sind sich am Ende einig: Selbst wenn es nur einige wenige schlimme Erlebnisse gewesen wären, muss darüber gesprochen werden, und an der Schule muss sich jetzt etwas ändern.



* Name geändert