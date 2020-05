Der freigestellte ehemalige Direktor Ralf Stabel strebt vor Gericht an, wieder in sein Amt eingesetzt zu werden. Damit hatte er sich schon in einem Eilverfahren nicht durchsetzen können.



Bei dem Gütetermin am Montag hatte die Senatsschulverwaltung erneut auf Vorwürfe verwiesen, nach denen Stabel in seiner Amtszeit an der Schule für Kindeswohlverletzungen und ein "Klima der Angst" verantwortlich sei.



Stabels Anwalt widersprach und betonte, dass bislang nicht benannt worden sei, in welchen konkreten Fällen der Direktor seiner Verantwortung nicht nachgekommen sei.



Nachdem am Montag nun keine Einigung erzielt werden konnte, setzt das Gericht den ersten Termin im sogenannten Hauptsacheverfahren für den 9. September an.