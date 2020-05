Ein 34-jähriger Autofahrer ist doppelt so schnell wie erlaubt über die Berliner Stadtautobahn gerast: mit 160 statt der maximal erlaubten 80 Stundenkilometer. Polizisten verfolgten den Raser in der Nacht zu Sonntag mit einem zivilen Einsatzfahrzeug und stoppten ihn gegen 2 Uhr auf der A113 in Johannisthal. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Sein Ferrari wurde wegen des Verdachts auf ein illegales Alleinrennen beschlagnahmt, wie es hieß.