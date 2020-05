Jahrelang sollen an der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik Schülerinnen und Schüler unter Drill, Leistungsdruck und ständiger Angst vor dem Scheitern gelitten haben. Die Strukturen der Schule und die Haltung der Schulleitung sollen eine Kindeswohlgefährdung begünstigt haben. Über diese Missstände hatte der rbb seit Ende Januar regelmäßig berichtet . Die Expertenkommission, die unter dem Vorsitz des erfahrenen Schulleiters Klaus Brunswicker den Vorwürfen nachgehen sollte , hat nun einen ersten Zwischenbericht verfasst. Der Bericht liegt der Redaktion rbb24 Recherche vor.

Verdacht auf Missstände an Staatlicher Ballettschule

Die Brunswicker-Kommission soll sowohl den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung nachgehen als auch Mängel in der Schulorganisation und -struktur untersuchen. Die Erkenntnisse der parallel arbeitenden unabhängigen Clearingstelle sind in den Bericht eingeflossen. Die Clearingstelle wurde eingerichtet, um Betroffenen eine Anlaufstelle zu bieten, die im Zweifel auch Anonymität garantiert. Eine erste Einschätzung des Teams der Kinderpsychologin Elke Nowotny und des Bildungsexperten Arthur Kröhnert lautet demnach, dass sich an der Schule "Kindeswohlgefährdung durch physische und psychische Misshandlung, emotionale Vernachlässigung, Vernachlässigung der Gesundheitsfürsorge sowie der Fürsorge- und Aufsichtspflicht erkennen lässt". Unter anderem hätten lange Arbeits- und Schultage zu Überlastung geführt. Darüber hinaus gebe es keinerlei Konzepte dafür, wie Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden könnten, die dem Druck nicht standhielten.

Zahlreiche Auftritte während des Schuljahrs hätten vor allem das Image der Schule als Eliteeinrichtung gestärkt. Dafür sei aber in Kauf genommen worden, die Kinder körperlich zu überlasten, beispielsweise auch, indem Erkrankungen oder Verletzungen nicht vollständig auskuriert wurden.