Bilanz zur Clankriminalität in Berlin - Koks, Steuerbetrug und Abzocke bei Corona-Hilfen

25.05.20 | 06:00 Uhr

Im Kampf gegen die Clankriminalität zieht das LKA Berlin eine erste Bilanz, die rbb|24 exklusiv vorliegt. Ein Schwerpunkt ist die Drogenkriminalität, aber kriminelle Clans sind überall aktiv, wo schnelles Geld zu verdienen ist. Von René Althammer und Olaf Sundermeyer

Wenn Ermittler aus Düsseldorf oder Hannover in die Hauptstadt reisen, um sich über den Kampf gegen die Clankriminalität zu informieren, fahren sie neben dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) stets zwei weitere Adressen an: Die Turmstraße 91 in Moabit, Sitz der größten Staatsanwaltschaft im Land, und die Karl-Marx-Straße 83. Dort empfängt der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) seine Gäste in seiner großzügigen, mit Holz getäfelten Amtsstube. Er sei erstmal froh darüber, "dass wir bei dem Thema inzwischen nicht mehr belächelt werden", sagt Hikel, "da mussten meine Vorgänger schon mit ganz anderen Widerständen kämpfen." In seiner Amtszeit hatte Heinz Buschkowsky (SPD) schon früh, aber vergeblich vor kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans gewarnt, vor allem vor der Parallelwelt, die sie in seinem Bezirk über Jahrzehnte fast unbehelligt errichten konnten. Auch Martin Hikels direkte Vorgängerin im Amt, Franziska Giffey (SPD), hatte es schwer, bei den übrigen Entscheidungsträgern im Land Berlin Gehör zu finden. Deshalb sei jahrelang überhaupt "kein Druck gegen diese kriminellen Strukturen aufgebaut worden", sagt Hikel.

Begriff Clankriminalität bei Rot-Rot-Grün umstritten

Das hat sich nun grundlegend geändert: Vor zwei Jahren landete das Thema Clankriminalität ganz oben auf der Agenda betroffener Länder, Kommunen und Polizeibehörden. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) verkündete im Herbst 2018 einen "Fünf-Punkte-Plan" zur Bekämpfung der Clankriminalität, an dessen Wirksamkeit er sich heute zum ersten Mal messen lassen muss: Das Berliner LKA hat für 2019 eine Bilanz Clankriminalität zusammengetragen, die rbb|24 exklusiv vorliegt (s. Grafik). Demnach sind ein Fünftel aller in Berlin geführten Verfahren der Organisierten Kriminalität (OK) auf arabischstämmige Clans zurückzuführen. Erheblich sind daneben aber viele weitere Verfahren, vor allem im Drogenhandel, etwa durch die so genannten "Koks-Taxis", Steuerbetrug bei der illegalen Herstellung und dem Verkauf von Shishatabak, sowie zahlreiche Gewalt- und Ordnungsdelikte, die zum Wesen dieses Kriminalitätsphänomens gehören. All das läuft nicht unter OK, ergibt aber in der Gesamtschau die Clankriminalität aus ethnisch abgeschotteten Gruppen, für die in dieser Betrachtung zunächst arabischstämmige Clans Berücksichtigung finden. Innerhalb der rot-rot-grünen Berliner Regierungskoalition gilt der Begriff Clankriminalität als umstritten; vor allem bei Linken und Grünen gibt es Sorge vor einer Stigmatisierung einzelner Bevölkerungsgruppen.

NRW nimmt auch Roma-Clans in den Blick

Anders ist das in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen: Dort veröffentlichen die Landeskriminalämter (LKA) unter dem Titel Clankriminalität schon längst jährliche Lagebilder, die über kriminelle Strukturen einzelner Familien berichten. Diese listen zum jeweiligen Clan-Namen auch Zahlen zu unterschiedlichen Straftaten auf, die Mitgliedern der jeweiligen Familie zugeordnet werden. Neben arabischstämmigen Clans spielen dabei in Niedersachsen beispielsweise auch jesidische Großfamilien eine Rolle; sie alle haben ihre Herkunft in der Kurdenregion in der südöstlichen Türkei, Syrien und dem Nord-Irak. Der NRW-Innenmister Herbert Reul (CDU) kündigte im Gespräch mit rbb|24 bereits vor einigen Monaten an, dass seine Polizei "künftig auch Roma-Clans näher in den Blick" nehmen würde, die den Behörden in einigen Städten im Ruhrgebiet, etwa in Duisburg, noch größere Sorge bereiteten als die arabischstämmigen Clans. Ein Berliner Lagebild "Clankriminalität" wird die Innenverwaltung in der Hauptstadt nach Informationen von rbb|24 erst im kommenden Jahr veröffentlichen.

Neukölln entwickelt Aussteigerprojekt

Im Berliner "Fünf-Punkte-Plan" von Innensenator Geisel geht es unter anderem um die Einziehung des kriminell erwirtschafteten Vermögens der Clans, sowie um eine Ausstiegs- und Präventionsberatung für Mitglieder aus Großfamilien, in denen Kriminalität Normalität ist. Beides wird vor allem im Bezirk Neukölln erprobt. Im Rathaus von Martin Hikel wird aktuell ein Aussteigerprojekt entwickelt, das im kommenden Jahr die Arbeit aufnehmen soll. Das Konzept dafür hatte der Verein "Mafia nein Danke" im Auftrag des Bezirks erstellt. Für Hikel ist allerdings schon jetzt klar, dass es ein Projekt für das ganze Land Berlin wird, möglicherweise auch darüber hinaus. Mit Unterstützung seiner Verwaltung wurden bereits im vergangenen Jahr auch weitere Bezirke in die Bekämpfung der Clankriminalität mit einbezogen, zum Beispiel Tempelhof-Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf, wo ebenfalls zahlreiche kriminelle Clanmitglieder wirken. Ordnungsämter, Jugendämter und Finanzbehörden sind mit eingebunden, "weil sich das Problem nicht allein mit polizeilichen Mitteln lösen lässt", so Hikel. Für das Aussteigerprojekt steht das Rathaus Neukölln zusätzlich im Austausch mit dem Bundeskriminalamt (BKA), das der Clankriminalität ebenfalls seit zwei Jahren eine Priorität bei der Kriminalitätsbekämpfung einräumt. Die LKA in Düsseldorf und Hannover arbeiten jeweils an eigenen Aussteigerprogrammen, die sich zusätzlich an dem Beispiel Neukölln orientieren. Auch deshalb steht die Karl-Marx-Straße 83 auf dem Besuchsprogramm auswärtiger Ermittler aus den durch Clankriminalität besonders betroffenen Bundesländern. Für das Berliner Aussteigerprogramm ist nach rbb-Informationen das Bundesfamilienministerium als langfristiger Partner im Gespräch, das bereits funktionierende Aussteigerprojekte für Rechtsextremisten und Islamisten finanziert.

Ermittler beschlagnahmten 77 Immobilien des Remmo-Clans

Den Weg in die Turmstraße 91 nehmen die auswertigen Besucher vor allem, um sich über die Möglichkeiten der Vermögensabschöpfung zu informieren: Gilt das Geldwäscheverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den Neuköllner Zweig des durch zahlreiche spektakuläre Straftaten bekannt gewordenen Remmo-Clans bundesweit doch als Blaupause, die auch andernorts gegen die Clans Anwendung finden soll.

77 Immobilien des Remmo-Clans hatten Ermittler aus der Moabiter Behörde im Sommer vor zwei Jahren beschlagnahmen lassen, jetzt auch das Haus, in dem der Clan-Chef wohnt. Zwei Objekte wurden vor wenigen Wochen endgültig eingezogen, weil diese mit Erlösen aus Straftaten finanziert worden seien. Bei den anderen Objekten laufen die schwierigen Ermittlungen noch. Mit ausgelöst hatte sie der heute 36-jährige Karim R., der vor Jahren plötzlich ins Immobiliengeschäft eingestiegen war. Gegen ihn wird nach rbb-Informationen aktuell wieder ermittelt: In einem von sechs Verfahren, das die Berliner Polizei gegen Mitglieder krimineller arabischstämmiger Clans "wegen Subventionsbetrug zum Nachteil der IBB im Zusammenhang mit Corona Soforthilfen" führt, wie es auf Anfrage heißt. Nach rbb-Informationen soll sein Unternehmen "Home4all GmbH" Corona-Soforthilfen bei der Investitionsbank Berlin (IBB) beantragt und erhalten haben, ohne dass die entsprechenden Gründe vorlagen. Das Unternehmen war in der Vergangenheit im Geschäft mit Flüchtlingsunterkünften tätig.

