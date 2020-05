Mehr als 40 Prozent der Geringqualifizierten in der Hauptstadtregion sind nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg armutsgefährdet.



Bei den 25- bis unter 65-Jährigen waren 2019 in Berlin 44,8 Prozent der Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss von Armut bedroht. In Brandenburg lag dieser Wert demnach mit 40,8 Prozent nur geringfügig niedriger, teilte die Statistikbehörde am Dienstag in Potsdam mit. Als geringqualifiziert gelten Personen ohne Berufsabschluss.