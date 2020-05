Die Zahl der Menschen, die auf den Straßen von Berlin und Brandenburg verunglückt sind, ist in den ersten drei Monaten des Jahres gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mit. Demnach wurden in Brandenburg von Januar bis März 1.858 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet. Das sind rund 17 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten im Jahr 2019.

Auch in Berlin sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: In der Hauptstadt wurden 3.079 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet - und damit rund zehn Prozent weniger als im Vergleich zu den Monaten Januar bis März 2019.