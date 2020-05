Bild: dpa/Soeder

Bis 25 Grad am 1. Juni - Der Sommer macht eine Punktlandung

29.05.20 | 11:26 Uhr

Das Wetter macht ja zuverlässig das, was es will und nicht das, was wir von ihm erwarten. Doch am Pfingstwochenende soll es eine Punktlandung hinlegen: Pfingstmontag ist meteorologischer Sommeranfang - und es wird bis zu 25 Grad warm.

Am Pfingst-Wochenende ist alles möglich. Bei vorerst noch "gedämpften" Temperaturen am Samstag und Sonntag und angenehm sonnigem, "aber nicht zu heißem Wetter", sind in Berlin und Brandenburg alle zurzeit erlaubten Draußen-Aktivitäten denkbar, sagte Meteogroup-Meteorologin Claudia Salbert rbb|24 am Freitag.

Die Zeichen stehen auf Sommer

An allen drei Pfingsttagen sei mit freundlichem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen, so Salbert weiter, lägen an beiden ersten Tagen zwischen 17 und 21 Grad. Meistens scheine die Sonne, wenn es auch vereinzelt zu Quellwolken und noch vereinzelter zu kleinen Schauern kommen könne.



Das ist aber nur das Vorspiel. Denn am Montag wird es dann - passend zum meteorologischen Sommeranfang - mit Temperaturen von bis zu 25 Grad so richtig warm. Dafür sorge Hoch "Steffen", das derzeit über der Nordsee liege und sich gegen seinen Widerpart Tief "Isolde" die meiste Zeit gut durchsetzen könne. Nennenswerte Regenfälle sind nach Angaben der Meteorologin in der Gemengelage nicht in Sicht. "Es sind wirklich nur vereinzelte schlappe Schauer möglich". Das ändere sich auch in der kommenden Woche nicht wirklich. Auch da stünden die Zeichen auf Sommer - auch wenn es wieder etwas wechselhafter werden könne. Die Temperaturen, so Salbert, könnten sich jedoch noch etwas höher einpendeln als am Pfingstmontag.

Waldbrandgefahr steigt wieder

Was Ausflügler freut, setzt der Natur gewaltig zu. Die Waldbrandgefahr [mluk.brandenburg.de], die derzeit fast überall im Land Brandenburg auf der Stufe drei, "mittlere Gefahr", steht, steige durch die Trockenheit mit großer Wahrscheinlichkeit an, so Salbert. Aber auch Allergiker werden ihre Ausflüge im Zweifelsfall nur eingeschränkt genießen können, denn es blühen derzeit Gräser und Roggenpollen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 29.05.2020, 11:30 Uhr