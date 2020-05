Alexander Schüller Audio: Inforadio | 20.05.2020 | Birgit Raddatz | Bild: Alexander Schüller

Saisonbeginn in Berlin - Berlins Strandbäder stehen vor großen Herausforderungen

22.05.20 | 08:39 Uhr

Ab dem 25. Mai dürfen die Frei- und Strandbäder wieder öffnen. Die Vorbereitungen sind bei den meisten schon länger in vollem Gang. Die Auflagen sind hoch und setzen vor allem Pächter von Strandbädern enorm unter Druck. Von Birgit Raddatz

Die Schilder für den 1,5-Meter-Abstand stehen bereits im Eingangsbereich vom Strandbad Weißensee. Trotzdem ist Betreiber Alexander Schüller noch etwas ratlos, wie der erste Tag in seinem beschaulichen Bad ablaufen wird. "Das wird interessant und turbulent", sagt er nachdenklich. Mit 5.000 Quadratmetern gehört das Strandbad Weißensee zu den kleineren in Berlin. Viele Gäste kamen auch hierher, weil es regelmäßige Veranstaltungen gab oder um einen Feierabend-Cocktail zu genießen. All das fällt als Einnahmequelle in dieser Saison weg.

Schüller sorgt sich um die Senioren

Die Berliner Bäderbetriebe hatten am Montag ein erstes Eckpunktepapier veröffentlicht, das Regeln für alle Frei- und Strandbäder festlegt. So soll ein reduzierter Eintrittspreis von 3,80 Euro gelten, Jahreskarten und ermäßigte Tickets entfallen, die Gäste sollen nach einer bestimmten Zeit wieder gehen. Maximal darf Alexander Schüller dann 50 Menschen gleichzeitig in das Strandbad Weißensee lassen.



Um Warteschlangen vor dem Einlass zu verhindern, gibt es ein Online-Ticketsystem. "Die älteren Gäste werden das kaum nutzen, denen muss ich dann erklären, dass ich sie unter Umständen nicht reinlassen darf, weil das Bad voll ist", sorgt sich Schüller.

Schwimmen im Schichtmodus

Es werde eine außergewöhnliche Saison, hatte Bäderbetriebe-Sprecher Matthias Oloew schon vor zwei Wochen gesagt. Trotzdem will das landeseigene Unternehmen sie ermöglichen. Immer noch gilt die Ansteckungsgefahr als sehr hoch, deshalb sollen Umkleiden, Duschen und Sprungtürme geschlossen bleiben, auch in den gechlorten Freibädern. Ähnlich wie in der Gastronomie müssen Badegäste ihre Kontaktdaten für eine eventuelle Infektionsnachverfolgung hinterlassen. Fünf Meter sollen die Menschen zueinander einhalten, auch im Wasser.



Da die Hallenbäder auf unbestimmte Zeit noch geschlossen bleiben, unterstützt das Personal von dort die Freibäder, insbesondere bei der Kontrolle der Regelungen. "Wir setzen bei den Gästen vor allem auf Vernunft und Einsicht", sagt Oloew. In drei Schichten kann geschwommen werden, die Bademeister werden streng darauf achten, dass nicht zu viele Menschen auf einmal im Becken schwimmen. Zwischen den Schichten bleiben die Bäder kurzzeitig zu, damit alles gereinigt werden kann.

Noch verwaist: das Strandbad Weißensee

Strandbadbetreiber wünschen sich Unterstützung

Angesichts der Fülle an Auflagen und den geringen Besucherzahlen bangt Alexander Schüller um seine Existenz. Als privater Pächter muss er selbst für die Wirtschaftlichkeit seines Bades sorgen. Rücklagen konnte er in den letzten Jahren nicht bilden, erst 2017 kämpfte er mit einem Rohrbruchschaden, der durch den Bau von angrenzenden Mehrfamilienhäusern entstanden war. Auch deshalb würde er sich mehr Unterstützung vom Senat wünschen. "Zum Beispiel könnte die Pacht gestundet werden. Und eine direkte finanzielle Unterstützung für Zusatzmaterial wie Desinfektionsmittel würde schon sehr helfen." Schüller würde in diesem Jahr am liebsten gar nicht für Badegäste öffnen, sondern nur für Schulklassen oder Menschen mit Behinderung. Außerdem könnte er sich vorstellen, das Strandbad für die Ausbildung von Rettungsschwimmern zu nutzen. Ob der Senat ihn bei diesen Plänen unterstützt, ist fraglich.

Sorgen auch im Strandbad Plötzensee

Die Situation der kleineren Strandbäder kann Michel Verhoeven sehr gut verstehen. Sein Bad am Plötzensee ist viermal so groß wie das in Weißensee. Nach seiner Rechnung könnte er je morgens und nachmittags mehrere Tausend Menschen reinlassen, sagt der gebürtige Niederländer. Anfang der Woche hat er fleißig an seinem Hygiene- und Nutzungskonzept geschrieben, das die Betreiberinnen und Betreiber selbst erstellen müssen. Nun wartet er darauf, dass das zuständige Gesundheitsamt zustimmt.



Aber auch obwohl er genug Platz für Badegäste hat, plagen auch ihn Sorgen. Erst vergangenes Jahr hat er das Bad gepachtet, aufwendige Sanierungsarbeiten getätigt. Diese Saison sollte das eigentlich wieder gut machen, eine Sauna hatte er geplant und holländische Pommes mit Backfisch. Denn allein vom Eintrittspreis könne ein Strandbadbetreiber kaum leben, weiß er. Trotz allem ist Verhoeven optimistisch: "Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann wird das schon!" Sendung: Inforadio, 20.05.2020, 15:25 Uhr