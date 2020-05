2-radmechaniker Mittwoch, 27.05.2020 | 14:47 Uhr

"Ich will u.a. Pop-up-Gehwege und die Kennzeichenpflicht auch für Räder mit Schildern vorn und hinten."



Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nicht einmal Motorräder haben ein "Kuchenblech" vorn angebracht. Ihnen geht es doch offensichtlich nur darum möglichst viele Leute vom Radfahren abzuschrecken. Der Verwaltungsaufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Diese sinnlose Forderung stammt aber immer von denen, die meinen, die Straße gehöre den motorisierten Fahrzeugen allein.

Und wie eine Kennzeichenpflicht Verkehrsverstöße verhindert, sieht man jeden Tag u.a. an Falschparkern und Rasern. Also ist ihre Forderung ziemlich schnell durchschaubar.