Von 2018 bis September 2019 wurde in 176 Fällen von Krankenhäusern eine Genitalverstümmelung als Hauptdiagnose festgestellt, wie der Senat auf eine AfD-Anfrage antwortete, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Jahr 2016 gab es nur zwölf entsprechende Diagnosen bei Frauen, 2017 waren es nur sechs. Das letzte Quartal 2019 wurde noch nicht ausgewertet. Auch mögliche Behandlungen in Arztpraxen sind in den Zahlen nicht enthalten.

Die Zahl der Mädchen und Frauen, die wegen Genitalverstümmelungen in Berliner Krankenhäusern behandelt wurden, ist in den vergangenen beiden Jahren massiv gestiegen.

Geplant sei daher in Berlin eine Koordinierungsstelle, die noch bis zu diesem Sommer eingerichtet werden soll, hieß es in der Antwort. Dabei gehe es um den Ausbau der Aufklärungs- und Beratungsangebote sowie der medizinischen Versorgung verstümmelter Frauen. Zudem sollen Fachkräfte wie Erzieher und Lehrer, die Kontakt zu betroffenen und bedrohten Mädchen haben, geschult werden.

Der Senat geht davon aus, dass die steigenden Fälle von Genitalverstümmelung mit der Einwanderung vor allem aus afrikanischen und arabischen Ländern zusammenhängt. "Aufgrund der Zuwanderung aus Gebieten, in denen die Praxis der Genitalverstümmelung stark verbreitet ist, wird davon ausgegangen, dass ein zunehmender Bedarf an Beratung, Aufklärung und medizinischer Versorgung besteht."

Die AfD-Abgeordnete Jeannette Auricht forderte dringend eine bessere Datenlage. "Wie soll den Betroffenen geholfen werden, wenn die Zahlen ausschließlich geschätzt werden?", kritisierte sie. Nötig sei eine gezielte Präventionsarbeit mit den Tätergruppen und verpflichtende Untersuchungen bei Kindern.

Der Brauch, die Geschlechtsorgane von Mädchen zu "beschneiden", ist in einigen Regionen der Welt verbreitet. In einer von der Bundesregierung veranlassten Analyse, die der Senat zitierte, wird die Zahl der in Deutschland lebenden betroffenen Frauen demnach auf mindestens 47.000 geschätzt (Stand 2016). Zudem soll es bis zu 5.600 bedrohte Mädchen geben, die vor allem in Großstädten wie Berlin leben.

