Prozessauftakt in Berlin

Nach dem Tod eines zehn Wochen alten Säuglings in Berlin-Reinickendorf steht seine damalige Babysitterin nun vor dem Kriminalgericht. Die 39-Jährige soll dem Kind im Februar 2019 die Ersatzdroge Methadon verabreicht haben, um es ruhig zu stellen. Der Junge, ein Zwilling, sei wenige Stunden später an einer Vergiftung gestorben. Die Angeklagte erklärte zu Prozessbeginn am Montag, sie werde sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge vor. Sie habe dem Säugling "bewusst mindestens 0,125 Milligramm Methadon" gegeben, heißt es in der Anklage. "Sie wusste, dass die Verabreichung auch geringer Mengen bei Säuglingen zu körperlichen Reaktionen wie Atemdepressionen führen kann." Sie hatte das Baby laut Ermittlungen trotz ihrer Drogenabhängigkeit betreut.