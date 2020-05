Erstellt wurde die Seite vom Innovations-Netzwerk City Lab, in dem Kreative, Entwickler zusammen mit Behörden und Bürgern an Projekten arbeiten. Organisiert wird das Lab von der Technologiestiftung Berlin.

Eine neue Internetplattform soll in Berlin dabei helfen, den Baumbestand der Hauptstadt zu erhalten. Unter giessdenkiez.de lässt sich auf einer interaktiven Karte erfahren, wieviel Wasser welcher Baum benötigt und wann er zuletzt bewässert wurde.

Weil es zuletzt nicht ausreichend geregnet hat, leiden in der Region viele Bäume an sogenanntem Trockenstress, haben weniger Blätter und werfen teilweise Äste ab.

Bereits zum "Tag des Baumes" am 25. April hatten die Berliner Grünen die Bevölkerung dazu aufgerufen, in Eigenregie Straßenbäume zu bewässern. "Genau jetzt brauchen die Bäume viel Wasser, um gesund durch den Sommer zu kommen. Egal, ob mit Gießkanne, Gartenschlauch, Eimer oder Kochtopf: Jeder Liter hilft", sagte Turgut Altug, naturschutzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion.



Es seien zwar 50 Millionen Euro mehr für die Pflege und das Bewässern von Bäumen, Parks und Grünflächen im Haushalt eingestellt. "Das Geld ist da und muss nun von den Bezirken ausgegeben werden. Es ist aber auch klar, dass das ausreichende Bewässern der über 433.000 Straßenbäume in der Dürre eine große Herausforderung ist." Besonders für jüngere, neu angepflanzte Bäume kann der Wassermangel tödlich sein. Um das zu verhindern, sollten sie mindestens zwei bis drei Eimer Wasser pro Tag bekommen.

Sendung: Abendschau, 19.05.2020, 19:30 Uhr