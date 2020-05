Die Mitwirkung der Bürger ist hier gefragt, denn 2014 hat sich Berlins Bevölkerung bei einem Volksentscheid gegen die Randbebauung des Tempelhofer Feldes und für eine weitgehende Erhaltung des jetzigen Zustands ausgesprochen. Die weitere Entwicklung wird in einem breit angelegten Partizipationsprozess gemeinsam mit der Bevölkerung erarbeitet.

Der Flughafen Tempelhof ist seit zehn Jahren geschlossen und das Tempelhofer Feld ist inzwischen ein Symbol für Politik, die von der Bevölkerung gemacht wird. Es ist mit seinen gut 390 Hektar (425 Fußballfeldern) eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt. Platz genug, um sich auch in Corona-Zeiten Bewegung an frischer Luft zu schaffen. Über drei Millionen Menschen haben das Feld 2019 besucht.

Michael Rostalski: Es ist ein Ort, der total faszinierend in seiner Freiheit ist. Und dieser Ort ist immer noch wie ein alter Flughafen und hat sich in den zehn Jahren optisch sehr wenig verändert. Und es ist ein Ort, der unheimlich gut von Menschen angenommen wird - genauso wie von der Tier- und Pflanzenwelt.

Ja, das kann man schon sagen. Die sportliche Nutzung ist wahrnehmbar viel mehr geworden. Vor allem die Freizeitnutzung ist gestiegen. Aber es ist auch ein sozialer Alltagsraum geworden, wo sich Menschen aktiv verabreden, auf ihn kommen und sich auch aktiv in die Entwicklung mit einbringen. Sie möchten und sollen über Beteiligungsstrukturen mitsprechen möchten, wie dieses Feld sich weiterentwickelt und wie es genutzt werden soll.

Es ist ein demokratischer Ort und wird deshalb auch stärker angenommen. Die Menschen, die sich hier einbringen, akzeptieren dann auch die Weiterentwicklung, sie akzeptieren, was wir hier auf dem Feld tun oder auch nicht tun.

Zu meinem Job gehört es nicht nur, die Prozesse zu beobachten, sondern auch mit zu leiten. Wir sind gerade intensiv dabei, die Freianlagen im Bereich der Oderstraße aktiv zu qualifizieren. Das heißt, wir wollen auf diesen Teil des Feldes mehr Sportflächen bringen. Wir haben gerade aktuell in diesem Jahr 91 weitere Bäume gepflanzt. Diese Bäume sollen stärker in Themen der Umweltbildung eingebracht werden, damit Kitas, Schulen und Vereine den Ort stärker für Umweltbildung nutzen können. Wir werden in Zukunft noch weitere Bäume pflanzen und neue Projekte für Bürger zu ermöglichen. Das heißt, dass Bürger selbst auch ihre Gärten oder andere Ideen auf diesem Feld bringen und gemeinwohlorientiert nutzen können.