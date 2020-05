Ein 27-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag mit mehreren Steinen Fensterscheiben eines Gebäudes in der Fontanepromenade in Berlin-Kreuzberg eingeworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um das ehemalige "Berliner Zwangsarbeitsamt für Juden". Eine entsprechende Gedenktafel sei gut sichtbar am Gebäude mit der Hausnummer 15 angebracht.