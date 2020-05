In Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagabend ein 46-jähriger Mann offenbar mit einem Messer schwer verletzt worden.

Gegen 22:15 Uhr seien alarmierte Polizeikräfte in einer Wohnung in der Graefestraße eingetroffen und hätten dort den Verletzten auf dem Bauch liegend im Wohnzimmer vorgefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte demnach eine Schnittwunde am Rücken und wurde von zwei Männern im Alter von 29 und 38 Jahren versorgt.

In der Wohnung sowie vor dem Haus hielten sich laut Polizei insgesamt 25 bis 30 Personen auf, die offenbar gemeinsam an einer Feier teilgenommen hatten. Wie die "B.Z." berichtet, soll es auf der Feier zu Streitigkeiten zwischen zwei Großfamilien gekommen sein. Das 46-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, laut "B.Z." musste er notoperiert werden.

Am Tatort wurden die Personalien von 16 Anwesenden aufgenommen, ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung.