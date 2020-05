In Berlin-Kreuzberg sind mehrere Menschen bei einer Schlägerei verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Streit am Donnerstag entbrannt, nachdem zwei Männer eines Supermarktes verwiesen wurden. Sie sollen dort herumgepöbelt und eine Kassiererin beleidigt haben.



Die beiden kehrten später mit rund 15 Personen zurück und gerieten in Streit mit einer Gruppe, die sich mit dem Supermarktpersonal solidarisierte. Die Schlägerei verlagerte sich auf die Straße, auch Pfefferspray wurde versprüht und Glasflaschen wurden benutzt.



Die Polizei nahm einen 20-Jährigen fest, der zuvor im Laden gepöbelt hatte. Vier Männer erlitten Verletzungen, einer davon kam ins Krankenhaus.