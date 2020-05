Ein Fahrradfahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen. Er wurde von einem abbiegenden Lkw überrollt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach war der Radfahrer am frühen Nachmittag auf der Rhinstraße in Richtung Allee der Kosmonauten unterwegs. Neben ihm sei ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer in derselben Richtung unterwegs gewesen. Als der Radfahrer die Landsberger Allee überqueren wollte, sei er von dem rechts abbiegenden Lkw erfasst worden, so die Polizei. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben.