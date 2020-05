Knapp zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Moabit ist das 43-jährige Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann starb am Donnerstagnachmittag in einem Krankenhaus, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte.

Der 43-jährige war am 27. April nachmittags zu Fuß unterwegs und wollte in der Straße Alt-Moabit in Richtung Paulstraße die Fußgängerfurt überqueren, als ein 20-jähriger Autofahrer ihn mit seinem Porsche erfasste. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen am ganzen Körper und kam in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte, werden weitergeführt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.