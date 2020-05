Der Prozess gegen einen Judotrainer, der über Jahre hinweg minderjährige Jungen sexuell missbraucht haben soll, wird am Donnerstag am Berliner Landgericht neu gestartet.



Dem 42-Jährigen werden 32 Taten in der Zeit von 2006 bis 2019 zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft geht von sieben Betroffenen aus. Sie hätten den langjährigen Trainer als Vaterfigur angesehen und den Missbrauch sowie körperliche Züchtigungen über sich ergehen lassen. Die Opfer waren laut Anklage zwischen 10 und 16 Jahren alt.