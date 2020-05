Die S-Bahn Berlin testet ab Montag eine Erweiterung der "S3 Express". Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Drei Züge der schnellen Version der S3 sollen demnach von Friedrichshagen bis nach Charlottenburg fahren. Bisher endete die Express-Verbindung am Ostbahnhof. Zu erkennen sind die Züge an der Frontanzeige "S3 Express Charlottenburg".



Die S-Bahn will dadurch für mehr Platz in den Zügen sorgen und die nachfolgenden Züge der S5 entlasten. Der Test soll immer werktags zwischen 8:30 und 9:30 Uhr und bis zum 24. Juni laufen. Sollte die Verbindung den Testlauf bestehen, will die S-Bahn sie nach den Ferien fest in den Fahrplan aufnehmen.