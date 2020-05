Ein 41-jähriger Mann soll in Berlin-Schöneberg zwei Männer schwulenfeindlich beleidigt und mit Steinen beworfen haben. Der Tatverdächtige soll am Donnerstagvormittag die Männer zunächst beleidigt haben und dann ins Gleisbett am S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke gesprungen sein und von dort Steine geworfen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Angreifer verfehlte die beiden 33-Jährigen, sodass sie unverletzt blieben. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. Ein erster Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der Angreifer wieder auf freien Fuß.