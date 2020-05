Im Fall eines Sprengstofffunds Anfang April hat die Berliner Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 35-jährige Mann aus Wedding habe in einer Vernehmung eingeräumt, er habe das Paket mit nicht zündfähigen Sprengstoff hergestellt und an einer Böschung des Friedrich-Krause-Ufers in Mitte abgelegt, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit.

Nach jetzigem Ermittlungsstand habe der Beschuldigte keine politische Motivation verfolgt. Der Mann soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.